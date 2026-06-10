Месси рассказал, как не узнал на поле сына бывшего партнёра по «Барселоне» Гудьонсена

Во время товарищеского матча между сборными Исландии и Аргентины (0:3) аргентинский нападающий Лионель Месси познакомился с сыном бывшего одноклубника по «Барселоне» Эйдура Гудьонсена Даниэлем. После игры Месси признался журналистам, что не сразу понял, кто перед ним.

«Он подошёл и спросил меня: «Ты помнишь, кто я?» Честно говоря, это меня удивило. Потом он сказал, что он сын Гудьонсена. Честно, его не помнил, потому что он был тогда очень маленьким. Я помню, как однажды встретил его, он был со своим отцом на одной из тренировок. Но как уже сказал, он тогда был очень мал», — приводит слова Месси журналист Абокр Омар в социальной сети Х.

Эйдур Гудьонсен выступал за «Барселону» с 2006 по 2009 год вместе с Месси. В сезоне-2008/2009 он в составе сине-гранатовых выиграл требл – чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.