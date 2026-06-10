Главный тренер «Сочи» Осинькин: контракт у меня до конца июня, нового я не подписывал

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о переговорах с клубом о продлении контракта и оценил перспективы команды вернуться в Мир Российскую Премьер-Лигу в первый же год после вылета в Лигу Pari.

— В конце мая вы говорили, что ваше будущее в «Сочи» ещё неясно — переговоры идут, но конкретики нет. Неделю назад президент клуба Борис Ротенберг объявил, что вы продолжите работу.

— Клуб официально ничего не объявлял. Мы договорились о продолжении сотрудничества. Но пока контракт у меня по-прежнему до конца июня, нового я не подписывал. В Сочи приезжаю только 11 июня.

— Вам поставлена задача вернуться в РПЛ?

— Это было главным условием. «Сочи» ставит себе цель в первый же сезон подняться обратно и имеет для этого возможности. Заканчиваются контракты у Дюпина, Кравцова, Крамарича, Ильина.

— Ротенберг сначала заявил, что «Сочи» надо работать «с тем составом, какой есть», а потом — «с молодёжью, которая находится сейчас в Первой лиге». Всё-таки «какой есть» или «с молодёжью»?

— Такого разговора не шло. Для Первой лиги у нас игроки квалифицированные, но всех сохранить сложно. У вылетающих команд всегда есть сложности с теми, кто уходит, кто остаётся, в каком бюджете работать. У «Сочи» есть шесть арендованных, и все уже вернулись в свои клубы. Есть иностранцы — а в Первой лиге жёсткий лимит, — сказал Осинькин в интервью Sport24.