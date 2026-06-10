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Роберто Карлос ответил, какого аргентинского игрока взял бы в сборную Бразилии

Роберто Карлос ответил, какого аргентинского игрока взял бы в сборную Бразилии
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Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос выбрал игрока, которого он бы «украл» из сборной Аргентины в национальную команду Бразилии.

«Какого аргентинского игрока я бы взял в Бразилию? Энцо. Без сомнения, Энцо Фернандес очень хорош, он обеспечивает качественную игру, благодаря чему мяч доходит до нападающих», — приводит слова Карлоса TyC Sports в социальной сети Х.

25-летний полузащитник выступает за «Челси». В минувшем сезоне он провёл 54 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми голами и семью результативными передачами. За сборную Аргентины на счету Фернандеса 42 игры и шесть голов.

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