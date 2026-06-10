Тренер ЦСКА Игдисамов ответил на претензию, что ему рано быть главным

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов отреагировал на мнение, что ему рано работать главным тренером. На финише сезона-2025/2026 специалист сменил во главе армейцев швейцарца Фабио Челестини.

— Многие говорят, что тебе рано быть главным.

— Кому-то надо поработать помощником, кому-то не надо. Я 19 лет практикующий главный тренер. Никогда до этого никому не помогал. Главный тренер и помощник — это две абсолютно разные профессии. Когда я работал помощником Фабио [Челестини], то выкладывался на 100%.

Делал всё, чтобы команда выигрывала. Но когда работаешь помощником, помогаешь реализовывать чужие идеи, а я всегда реализовывал свои. Когда я сомневался в чём-то, всегда говорил об этом Фабио. По переходным фазам, по составу, — приводит слова Игдисамова «Вечерняя Казань».