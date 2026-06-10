Экс-тренер Батракова: верю, что скоро Лёша будет претендовать на награды в топ-чемпионате

Детский тренер Андрей Нагибин, работавший с полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Батраковым, высказался о перспективах футболиста в европейском футболе. Ранее Батраков занял первое место в ежегодном опросе «Чемпионата», приуроченном к премии «Лучший молодой футболист РПЛ».

«Очень хотелось бы верить, что скоро Батраков будет претендовать на подобную награду в каком-нибудь топ-чемпионате. Желаю Лёше, чтобы его мечты о европейской карьере сбылись», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к полузащитнику «Локомотива» проявляет французский «ПСЖ».