Зырянов: Кондаков и Шилов — пример для всех мальчишек из академии, да и всей России

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал продление контракта с полузащитником Даниилом Кондаковым. Сегодня, 10 июня, «Зенит» официально объявил о новом соглашении с 18‑летним хавбеком — контракт рассчитан до конца сезона-2030/2031. Ранее, в марте, клуб также продлил сотрудничество с нападающим Вадимом Шиловым.

— Константин Георгиевич, пожалуй, руководство «Зенита» тоже можно поздравить с сегодняшним событием — продлением контракта Даниила Кондакова. Расскажите, пожалуйста, как проходили переговоры, что стало ключевым фактором, чтобы достичь соглашения?

— Мы заинтересованы в своих воспитанниках. Переговоры шли достаточно просто, потому что мы были на связи с агентом Дани, каждый день с самим Кондаковым разговаривали, никаких препятствий не возникло — спокойно договорились. Даня Кондаков и Вадик Шилов сейчас, на данный момент, являются примером для всех мальчишек, которые играют в нашей академии да и вообще по всей России. Они показывают, что и в «Зенит» можно пробиться, играть в команде чемпионов в достаточно юном возрасте. Всё зависит только от них.

— Как вам кажется, за счёт чего он является тем самым примером? Какие его сильные стороны и качества в итоге влияют на ту поддержку, на то доверие, которое оказывает сейчас молодым футболистам клуб?

— Во-первых, мы его посмотрели на длинной дистанции, он проходил сборы у нас. Выдержав зимние сборы, доказав, что может играть и с иностранными футболистами, и с российскими, конкурировать в равной степени, было принято решение постепенно подпускать его к основному составу, давать игровую практику. Некоторые молодые футболисты не всегда могут выдерживать нагрузку сборов, а Даня и Вадик Шилов выдержали.

— Расскажите, пожалуйста, на какой срок рассчитан новый контракт?

— На пять лет.

— Какое значение это событие имеет для клуба?

— Мы гордимся, что наши воспитанники, которые проходят академию, подписывают первые большие профессиональные контракты именно с нашим клубом, где они выросли. Надеюсь, они будут дальше расти и продолжать развитие, станут высококвалифицированными футболистами, которые достигнут высот сборной России, — приводит слова Зырянова официальный сайт клуба.