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Голкипер «Ротора» Чагров прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА

Голкипер «Ротора» Чагров прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА
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Вратарь волгоградского «Ротора» Никита Чагров ответил на вопрос о возможном переходе в ПФК ЦСКА. В завершившемся сезоне 31-летний голкипер провёл 36 матчей за «Ротор», пропустив 28 голов и записав на свой счёт 18 «сухих» встреч.

— Что думаешь об информации про интерес к тебе со стороны ЦСКА?
— Это очень приятно (смеётся). Не знаю, насколько это возможно. Все мысли по этому сезону всё равно были с «Ротором», о том, как выполнить задачу выхода в РПЛ. Потому что там действительно кайф во всех смыслах, — сказал Чагров в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер».

«Ротор» по итогам минувшего сезона занял четвёртое место в турнирной таблице Лиги Pari. В переходных матчах за право выступать в Мир РПЛ волгоградский клуб уступил тольяттинскому «Акрону» по сумме двух встреч (0:2, 1:0).

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