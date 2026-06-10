В Сомали отреагировали на отказ США во въезде арбитру на ЧМ-2026

Министерство иностранных дел Федеративной Республики Сомали выразило сожаление в связи с отказом во въезде сомалийскому судье Омару Абдулкадиру Артану в США на чемпионат мира 2026 года.

«Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали выражает своё глубокое сожаление в связи с решением властей Соединенных Штатов Америки отказать во въезде сомалийскому судье международной категории господину Омару Абдулкадиру Артану.

Мистер Артан — лучший судья КАФ 2025 года, самый выдающийся спортивный деятель Сомали и предмет огромной национальной гордости.

Федеральное правительство Сомали предприняло дипломатические усилия с соответствующими властями в поддержку поездки г-на Артана. К сожалению, эти усилия не привели к благоприятному результату.

Правительство Сомали по-прежнему безмерно гордится достижениями и вкладом г-на Артана. Его успех продолжает вдохновлять сомалийскую молодёжь и демонстрирует, что талант, целеустремлённость и настойчивость могут привести к достижению международного совершенства.

Г-н Артан благополучно вернулся домой и будет продолжать выполнять свои национальные и международные обязанности с той же самоотверженностью и профессионализмом, которые определили его карьеру.

Министерство также выражает свою искреннюю признательность всем братским странам, отдельным лицам, учреждениям, спортивным организациям и доброжелателям, которые выразили солидарность и поддержку в этот период.

Федеративная Республика Сомали будет продолжать взаимодействовать с соответствующими партнёрами в целях получения дальнейших разъяснений по этому вопросу и защиты достоинства и прав своих граждан.

Добро пожаловать домой, мистер Омар Абдулкадир Артан. Сомалийский народ с гордостью поддерживает вас и отмечает ваши замечательные достижения», — говорится в заявлении министерства в социальной сети Х.

Артан является первым судьёй из своей страны, попавшим в список арбитров финальной стадии турнира. В 2025 году он был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола.