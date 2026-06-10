Осинькин ответил, потянет ли Коваленко уровень «Краснодара» и «Локомотива»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о перспективах полузащитника Александра Коваленко заиграть на уровне топ-клубов Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодара» и «Локомотива».

— Ниже всех стартовал Коваленко. Он пришёл в «Зенит» слишком молодым футболистом, а конкурировать с Венделом тогда было нереально никому в России. Затем «Оренбург», в который Коваленко тоже не зашёл. Возможно, клуб не готов был ждать и терпеть, или тренер Александра вообще не видел в старте или он не подходил по стилю — причины могут быть разными.

Чтобы понять наши требования и прибавить, Коваленко потратил больше времени, чем остальные. Но в апреле–мае всех порадовал. Не только «Сочи», но и селекционеров больших клубов — прогресс Коваленко заметили.

— Полагаете, он потянет уровень «Краснодара» или «Локомотива»?

— Будет легче, чем в «Зените» с Венделом. Хотел бы, чтобы он и «Сочи» помогал. И считаю, Коваленко полезно было бы ещё один сезон провести от начала до конца. Он по-прежнему формируется. Путь через ошибки ему ещё предстоит — вопрос, в каком клубе. Надо понять, как на него будет смотреть тренер, какой будет конкуренция. Не желаю ему стать игроком на пять минут — лучше стабильно играть в клубе РПЛ попроще. И мы бы от него не отказались, — сказал Осинькин в интервью Sport24.