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У Заира-Эмери могут быть проблемы с проживанием в отеле сборной Франции из-за законов США

У Заира-Эмери могут быть проблемы с проживанием в отеле сборной Франции из-за законов США
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У 20-летнего полузащитника сборной Франции Уоррена Заира-Эмери могут возникнуть проблемы с проживанием в отеле сборной Франции во время чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, в отеле Four Seasons в Бостоне, где базируется французская национальная команда, на первом этаже располагается бар. По закону штата Массачусетса, лицам, не достигшим 21-летнего возраста, запрещено заходить в зону питейного заведение. Таким образом, 20-летний хавбек – единственный из состава сборной, кто не сможет даже зайти на территорию заведения.

Напомним, 11 июня 2026 года стартует чемпионат мира по футболу. Сборная Франции сыграет в группе I с командами Сенегала, Норвегии и Ирака.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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