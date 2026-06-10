У Заира-Эмери могут быть проблемы с проживанием в отеле сборной Франции из-за законов США

У 20-летнего полузащитника сборной Франции Уоррена Заира-Эмери могут возникнуть проблемы с проживанием в отеле сборной Франции во время чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, в отеле Four Seasons в Бостоне, где базируется французская национальная команда, на первом этаже располагается бар. По закону штата Массачусетса, лицам, не достигшим 21-летнего возраста, запрещено заходить в зону питейного заведение. Таким образом, 20-летний хавбек – единственный из состава сборной, кто не сможет даже зайти на территорию заведения.

Напомним, 11 июня 2026 года стартует чемпионат мира по футболу. Сборная Франции сыграет в группе I с командами Сенегала, Норвегии и Ирака.