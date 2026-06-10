Кейн высказался о самочувствии своего бывшего одноклубника Эриксена после обморока
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Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн подтвердил, что связался с бывшим партнёром по «Тоттенхэму» полузащитником Кристианом Эриксеном после того, как датчанин потерял сознание во время товарищеского матча Дании со командой Украины (2:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Дания
Остановлен
2 : 1
Украина
1:0 Доргу – 13' 2:0 Мехле – 36' 2:1 Цыганков – 44'
Напомним, в июне 2021 года у Эриксена случилась остановка сердца во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии. После этого инцидента футболисту был установлен кардиостимулятор.
«Я связался с ним сегодня. Главное, что дефибриллятор был на месте и сработал. Я пока ничего не слышал от Кристиана лично, но, очевидно, он опубликовал заявление, что уедет отдохнуть и проведёт время с семьёй, думаю, это важно», — приводит слова Кейна ITV Football в социальной сети Х.
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