ПФК ЦСКА поздравил баскетбольный ЦСКА с победой в Единой лиге

ПФК ЦСКА поздравил баскетбольную команду ЦСКА с победой в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС из Казани в четырёх матчах и стали чемпионами.

«Братья из ПБК ЦСКА – чемпионы Единой лиги ВТБ! Поздравляем армейских баскетболистов. Кубок наш», – сообщает телеграм-канал ПФК ЦСКА.

В заключительной игре серии в составе московской команды отличились два разыгрывающих защитника — Каспер Уэйр, набравший 22 очка, сделавший один подбор, пять передач при коэффициенте эффективности «+24», и Мело Тримбл, записавший в свой актив 23 очка, четыре подбора, две передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+23».

В составе УНИКСа лучшим стал американский защитник Элайджа Стюард, заработавший 20 очков, сделавший два подбора, три передачи, один перехват и два блок-шота при одной потере с коэффициентом эффективности «+19».