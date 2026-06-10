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«Реал» и «Ман Юнайтед» претендуют на полузащитника «Вест Хэма» стоимостью € 90 млн — Скира

«Реал» и «Ман Юнайтед» претендуют на полузащитника «Вест Хэма» стоимостью € 90 млн — Скира
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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Матеуш Фернандеш стал объектом интереса мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед». По информации инсайдера Николо Скиры в соцсети, оба клуба ведут активные переговоры о подписании 21-летнего португальца.

Несмотря на вылет «Вест Хэма» из Премьер-лиги, клуб может получить значительную сумму от продажи игрока. «Вест Хэм» готов расстаться с ключевыми футболистами и установил цену за Фернандеша не менее € 90 млн, чтобы компенсировать финансовые потери после вылета в Чемпионшип.

Фернандеш перешёл в «Вест Хэм» в августе 2025 года из «Саутгемптона» за € 44 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает Фернандеша в € 50 млн.

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