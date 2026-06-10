Тренер «Ипсвича», который вывел клуб в АПЛ, покинул свой пост и приостановил карьеру

Главный тренер новичка английской Премьер-лиги «Ипсвича» Киран Маккенна принял решение покинуть свой пост после пяти сезонов в клубе. Об этом официально объявила пресс-служба клуба. Сообщается, что 40-летний специалист принял решение отдохнуть от тренерской работы.

«Маккенна покидает «Портман Роуд» после второго повышения в высший дивизион, которое вновь вызвало радостные эмоции и подчеркнуло связь между клубом и его болельщиками, которая значительно укрепилась за пять лет его работы.

Непоколебимая преданность Кирана и его непревзойдённая трудовая этика олицетворяют всё, за что выступает клуб, и он уходит с наилучшими пожеланиями и благодарностью всех в «Ипсвиче» за вклад, который оставил воспоминания на всю жизнь», — говорится на официальном сайте «Ипсвича».