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Главный тренер сборной Португалии: Роналду — уникальный футболист, который изменил игру

Главный тренер сборной Португалии: Роналду — уникальный футболист, который изменил игру
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что 41-летний нападающий национальной команды Криштиану Роналду служит примером для многих молодых игроков.

«Криштиану Роналду — уникальный футболист, который изменил игру. Его преданность футболу до сих пор служит примером для многих молодых игроков. Его настрой такой же свежий, как у 18-летнего парня, впервые попавшего в команду», — приводит слова Мартинеса The Athletic в социальной сети Х.

Напомним, 11 июня 2026 года стартует чемпионат мира по футболу, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Для португальского форварда этот турнир станет шестым в карьере.

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