Англия — Коста-Рика: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 10 июня, состоится товарищеский матч между сборными Англии и Коста-Рики. Игра пройдёт на стадионе «Эксплория» в городе Орландо, США. Стартовый свисток судьи изначально должен был прозвучать в 23:00 мск, но начало встречи было отложено из-за погодных условий. По обновлённым данным игра начнётся в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд.

Англия: Пикфорд, Конса, О`Райли, Райс, Стоунз, Андерсон, Беллингем, Гордон, Мадуэке, Джеймс, Кейн.

Коста-Рика: Секейра, Арайа, Фаэррон, Митчелл, Джонсон, Саласар, Сото, Гало, Алькосер, Мора, Угальде.

Английская национальная команда примет участие в чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Англии сыграет в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Коста-Рика, в свою очередь, не сумела пробиться на чемпионат мира. Команда заняла лишь третье место в своей отборочной группе.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Канаде и Мексике.