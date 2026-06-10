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Игдисамов: у нас отличное поколение — Батраков, Кисляк. Хочу, чтобы они услышали гимн ЛЧ

Игдисамов: у нас отличное поколение — Батраков, Кисляк. Хочу, чтобы они услышали гимн ЛЧ
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о продлении бана российского футбола на сезон-2026/2027, упомянув новое поколение футболистов.

«Я не питал иллюзий. Для меня это неудивительно. Не будет и сборной. Очень обидно. У нас выросло отличное поколение: Глушенков, Батраков, Кисляк, Глебов, Тюкавин. Хочу, чтобы они послушали гимн Лиги чемпионов, сыграли за сборную в официальном матче», — приводит слова Игдисамова «Вечерняя Казань».

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках с февраля 2022 года. Сборные России также не принимают участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

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