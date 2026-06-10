Главный тренер сборной Португалии Мартинес: Диогу Жота — наш свет

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о бывшем игроке национальной команды Диогу Жоте, погибшем прошлым летом в ДТП.

«Диогу — наш свет. Он хотел выиграть чемпионат мира, так что это своего рода ответственность, пример для подражания, потому что Диогу всегда верил в то, что возможно всё, всегда был упорным и находил решение в нужный момент, в трудную минуту игры», — приводит слова Мартинеса The Athletic в социальной сети Х.

Напомним, 11 июня 2026 года стартует чемпионат мира по футболу, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Сборная Португалии сыграет в группе К с командами Узбекистана, Колумбии, ДР Конго.