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Главный тренер сборной Португалии Мартинес: Диогу Жота — наш свет

Главный тренер сборной Португалии Мартинес: Диогу Жота — наш свет
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о бывшем игроке национальной команды Диогу Жоте, погибшем прошлым летом в ДТП.

«Диогу — наш свет. Он хотел выиграть чемпионат мира, так что это своего рода ответственность, пример для подражания, потому что Диогу всегда верил в то, что возможно всё, всегда был упорным и находил решение в нужный момент, в трудную минуту игры», — приводит слова Мартинеса The Athletic в социальной сети Х.

Напомним, 11 июня 2026 года стартует чемпионат мира по футболу, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Сборная Португалии сыграет в группе К с командами Узбекистана, Колумбии, ДР Конго.

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