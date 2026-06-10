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Португалия — Нигерия: стартовые составы команд на товарищеский матч 2026, 10 июня 2026

Португалия — Нигерия: стартовые составы команд на товарищеский матч перед ЧМ-2026
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Сегодня, 10 июня, состоится товарищеский матч между сборными Португалии и Нигерии. Игра пройдёт на стадионе «Магальяйнш Песоа» в португальском городе Лейрия. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 22:45 МСК
Португалия
1-й тайм
1 : 1
Нигерия
1:0 Нету – 23'     1:1 Адамс – 37'    

Стартовые составы команд.

Португалия: Кошта, Дало, Инасиу, Диаш, Семеду, Витинья, Невеш, Тринкау, Фернандеш, Нету, Роналду.

Нигерия: Окойе, Аджайи, Бейсси, Оньемаечи, Акпан, Айуоби, Ндиди, Деле-Баширу, Ннади, Саймон, Адамс.

Португальская национальная команда примет участие в чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Португалии сыграет в одной группе с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.

Сборная Португалии располагается на пятой строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Нигерийская национальная команда занимает 26-е место в этом списке.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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