Португалия — Нигерия: стартовые составы команд на товарищеский матч перед ЧМ-2026

Сегодня, 10 июня, состоится товарищеский матч между сборными Португалии и Нигерии. Игра пройдёт на стадионе «Магальяйнш Песоа» в португальском городе Лейрия. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Португалия: Кошта, Дало, Инасиу, Диаш, Семеду, Витинья, Невеш, Тринкау, Фернандеш, Нету, Роналду.

Нигерия: Окойе, Аджайи, Бейсси, Оньемаечи, Акпан, Айуоби, Ндиди, Деле-Баширу, Ннади, Саймон, Адамс.

Португальская национальная команда примет участие в чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Португалии сыграет в одной группе с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.

Сборная Португалии располагается на пятой строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Нигерийская национальная команда занимает 26-е место в этом списке.