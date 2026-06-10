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Тренер сборной России U18: неудивительно, что Даниловым из ЦСКА интересуются в Европе

Тренер сборной России U18: неудивительно, что Даниловым из ЦСКА интересуются в Европе
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Тренер сборной России U18 Андрей Аксёнов высказался о перспективах защитника московского ЦСКА Кирилла Данилова. Ранее директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо заявил, что клуб получил два предложения по игроку из топ-5 лиг Европы и зоны еврокубков.

«Любой игрок, который оказывается в сборной России, попадает на карандаш больших клубов. Просто с дебюта Данилова за национальную команду, да и с первого матча за ЦСКА прошло ещё мало времени, однако интерес из Европы неудивителен. Но пока Кириллу стоит подтвердить свои лучшие качества здесь, в чемпионате России», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Данилов дебютировал в Мир Российской Премьер-Лиге в марте 2026-го. Всего на его счету 11 матчей в РПЛ. В июне защитник впервые вышел на поле в составе сборной России.

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