Брейдо: ЦСКА получил два предложения по Данилову из топ-5 лиг Европы и зоны еврокубков

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на слова экс-полузащитника сборной России Игоря Семшова, что защитник армейцев Кирилл Данилов сыроват для большого футбола, а также рассказал об интересе к 18-летнему игроку из Европы.

«Игорь Семшов считает, что Кирилл Данилов сыроват для большого футбола и должен вначале закрепиться в ЦСКА. В ЦСКА считают иначе: Кирилл провёл блестящую весну и уже закрепился в ЦСКА. В Европе тоже считают иначе: в клуб уже пришли два предложения от европейских клубов из топ-5 лиг и зоны еврокубков.

Но в чём-то с Игорем Петровичем и согласны — всему своё время. И это время не сейчас, Кирилл будет важным игроком ЦСКА в будущем сезоне», — написал Брейдо в телеграм-канале.