Англия — Коста-Рика: товарищеский матч между командами отложен из-за погодных условий

Товарищеский матч между сборными Англии и Коста‑Рики отложен: старт игры перенесли из‑за погодных условий в городе Орландо, США, где должна состояться встреча.

Игра пройдёт на стадионе «Эксплория» в городе Орландо, США. Стартовый свисток судьи изначально должен был прозвучать в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Английская национальная команда примет участие в чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Англии сыграет в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Коста-Рика, в свою очередь, не сумела пробиться на чемпионат мира. Команда заняла лишь третье место в своей отборочной группе.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Канаде и Мексике.