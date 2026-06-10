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Главный тренер сборной Португалии высказался о результативности Бруну Фернандеша

Главный тренер сборной Португалии высказался о результативности Бруну Фернандеша
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о высокой результативности полузащитника национальной команды Бруну Фернандеша.

«За те три года, что я был здесь, в национальной команде, его уровень стабильности был невероятным. Очевидно, что достижение этого рекорда за один сезон — 21 результативная передача, победа над такими именами, как Кевин Де Брёйне и Тьерри Анри — это то, что создаёт историческую память», — приводит слова Мартинеса The Athletic в социальной сети Х.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги 31-летний Фернандеш провёл 35 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых отметился девятью голами и 21 результативной передачей. За сборную Португалии на его счету 92 игры и 29 голов.

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