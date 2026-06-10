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«Барселона» выкупила контракт 18-летнего форварда из Египта за € 1,5 млн

«Барселона» выкупила контракт 18-летнего форварда из Египта за € 1,5 млн
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«Барселона» объявила о трансфере Хамзы Абделькарима — молодого египетского форварда из каирского «Аль‑Ахли». Каталонцы воспользовались опцией выкупа, прописанной в контракте игрока. Сумма трансфера составила € 1,5 млн плюс бонусы.

1 февраля 2026 года футболист перешёл в молодёжную команду «Барселоны» на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа, где его игра произвела впечатление на руководство каталонского клуба.

В то же время «Барселона» отказалась от идеи выкупить 28-летнего вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда на постоянной основе. По информации СМИ, испанский клуб не смог договориться о снижении суммы трансфера из-за жёсткой позиции «Манчестер Юнайтед».

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