«Барселона» выкупила контракт 18-летнего форварда из Египта за € 1,5 млн

«Барселона» объявила о трансфере Хамзы Абделькарима — молодого египетского форварда из каирского «Аль‑Ахли». Каталонцы воспользовались опцией выкупа, прописанной в контракте игрока. Сумма трансфера составила € 1,5 млн плюс бонусы.

1 февраля 2026 года футболист перешёл в молодёжную команду «Барселоны» на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа, где его игра произвела впечатление на руководство каталонского клуба.

В то же время «Барселона» отказалась от идеи выкупить 28-летнего вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда на постоянной основе. По информации СМИ, испанский клуб не смог договориться о снижении суммы трансфера из-за жёсткой позиции «Манчестер Юнайтед».