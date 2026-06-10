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Тренер юношеской сборной России высказался о перспективах Кисляка и Батракова в Европе

Тренер юношеской сборной России высказался о перспективах Кисляка и Батракова в Европе
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Тренер сборной России U18 Андрей Аксёнов высказался о шансах полузащитников Алексея Батракова из «Локомотива» и Матвея Кисляка из ЦСКА заиграть в Европе. Ранее интерес к обоим приписывали французскому «ПСЖ».

«Тяжело сказать, готовы ли Кисляк и Батраков к Европе, ведь видим неудачный опыт Захаряна после такого же количества разных слухов. Нужно действовать наверняка. Но очевидно, что ими будут интересоваться большие европейские клубы — это главные молодые таланты российского футбола», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Арсен Захарян перебрался в испанский «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023-го. С тех пор полузащитник принял участие в 65 матчах в составе клуба из Сан-Себастьяна, забил три гола и отметился тремя результативными передачами.

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