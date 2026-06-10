Тренер «Ипсвича» объяснил решение покинуть команду через месяц после выхода в АПЛ

Бывший главный тренер новичка английской Премьер-лиги «Ипсвича» Киран Маккенна объяснил своё решение покинуть клуб через месяц после повышения в классе.

«Со смесью благодарности, гордости, грусти и удовлетворения принял решение отказаться от чести руководить этим историческим футбольным клубом. Однако после того, как в прошлом сезоне мы во второй раз вышли в Премьер-лигу, после ещё одного незабываемого финального матча на нашем стадионе и после размышлений последних двух недель чувствую, что пришло время уйти. Делаю это с огромной гордостью за невероятный прогресс, которого мы достигли, и с огромной надеждой и оптимизмом смотрю в будущее клуба.

Управлять этим клубом было для меня огромной честью. За последние пять сезонов мы прошли невероятный путь, который подарил мне множество лучших моментов в профессиональной и личной жизни. После того, как я так много отдавал себя этой роли в течение предыдущих пяти сезонов, теперь с нетерпением жду возможности отдохнуть и посвятить немного времени своей семье, которая до сих пор была со мной на каждом этапе моей карьеры.

Есть так много людей, которых хотел бы поблагодарить, которые сыграли свою роль в этом путешествии. Во-первых, Марку Эштону и совету директоров за предоставленную мне возможность в 35 лет управлять таким крупным футбольным клубом, а также за неизменную поддержку и доверие, которые они проявляют с тех пор. Спасибо моему тренерскому штабу и всему замечательному персоналу «Портман Роуд» и нашего тренировочного центра «Плейфорд Роуд», которые неустанно работают над прогрессом клуба во всех отношениях. Всем игрокам, которые представляли клуб с профессионализмом и страстью на протяжении последних пяти лет.

Самое главное, спасибо замечательным болельщикам «Ипсвича». Вы помогали этому футбольному клубу пережить замечательные взлёты и тяжёлые падения. Буду вечно благодарен вам за то, как вы встретили меня и мою семью, как в футбольном клубе, так и в графстве Суффолк. Буду хранить воспоминания, которые мы разделили вместе, до конца своей жизни. Город Ипсвич всегда будет занимать особое место в наших сердцах», – приводит слова Маккенна журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.