Представитель Данилова заявил, что получил пять предложений по игроку из Серии А и Лиги 1

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы защитника ЦСКА Кирилла Данилова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту из Европы. Ранее директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо заявил, что клуб получил два предложения по игроку из топ-5 лиг Европы и зоны еврокубков.

«Мы, как агенты Кирилла, получили пять предметных предложений по Кириллу от клубов из топ-10 Серии А и Лиги 1. Но многие из них даже не обсуждали с ЦСКА, потому что в клубе нас сразу предупредили, что не отпустят парня в это трансферное окно», — приводит слова юриста журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Данилов дебютировал в Мир Российской Премьер-Лиге в марте 2026-го. Всего на его счету 11 матчей в РПЛ. В июне защитник впервые вышел на поле в составе сборной России.