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Рангник хочет письменных гарантий от «Милана», сомневаясь в обещаниях клуба — источник

Рангник хочет письменных гарантий от «Милана», сомневаясь в обещаниях клуба — источник
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прежде чем согласиться занять пост технического директора «Милана», хотел бы получить от клуба письменные гарантии. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Wiener Zeitung.

По информации источника, у 67-летнего специалиста есть серьёзные сомнения, выполнят ли «россонери» данные ему обещания. Отмечается, что Рангник опасается того, что «Милан» окружён многочисленными влиятельными фигурами, например, такими как Златан Ибрагимович. Также немец не уверен, что получит полный контроль над спортивным руководством клуба с абсолютной свободой принятия решений.

Ранее сообщалось, что Австрийская федерация футбола Рангнику предложила продление контракта на улучшенных финансовых условиях.

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