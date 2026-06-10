Трамп — о ЧМ-2026: хотим быть уверенными, что в нашу страну приезжают правильные люди

Президент США Дональд Трамп высказался об отказах во въезде в страну отдельным лицам в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Мы тщательно работаем, чтобы быть уверенными, что в нашу страну приезжают правильные люди», — приводит слова Трампа USA Today.

Ранее в США не пустили арбитра из Сомали Омара Абдулкадира Артана, который должен был судить матчи турнира. Он является первым судьёй из своей страны, попавшим в список арбитров финальной стадии турнира. В 2025 году он был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.