Президент ФИФА Инфантино прокомментировал отказ во въезде арбитру Артану в США

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об Омаре Артане, сомалийском арбитре, который должен был работать на чемпионате мира 2026 года, но не получил разрешения на въезд в США. Инцидент произошёл в международном аэропорту Майами. Артан прибыл в страну по дипломатическому паспорту, однако ему не разрешили въехать, причины не были озвучены. В результате судью отправили обратно в Турцию.

«То, что произошло с Омаром, прискорбно. Но повторюсь, мы не можем контролировать всё. Мы стараемся, обсуждаем, изучаем ситуацию. Возможно, стоит просто успокоиться и расслабиться.

Стараемся решать все вопросы. Иногда крики и возмущения дают обратный эффект. Можете не верить мне, если не хотите, но мы всегда ищем решения. Мы не хозяева мира», — приводит слова Инфантино The Athletic.