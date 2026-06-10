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Президент ФИФА Инфантино прокомментировал отказ во въезде арбитру Артану в США

Президент ФИФА Инфантино прокомментировал отказ во въезде арбитру Артану в США
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Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об Омаре Артане, сомалийском арбитре, который должен был работать на чемпионате мира 2026 года, но не получил разрешения на въезд в США. Инцидент произошёл в международном аэропорту Майами. Артан прибыл в страну по дипломатическому паспорту, однако ему не разрешили въехать, причины не были озвучены. В результате судью отправили обратно в Турцию.

«То, что произошло с Омаром, прискорбно. Но повторюсь, мы не можем контролировать всё. Мы стараемся, обсуждаем, изучаем ситуацию. Возможно, стоит просто успокоиться и расслабиться.

Стараемся решать все вопросы. Иногда крики и возмущения дают обратный эффект. Можете не верить мне, если не хотите, но мы всегда ищем решения. Мы не хозяева мира», — приводит слова Инфантино The Athletic.

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