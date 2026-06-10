«Месси вполне способен сыграть и на ЧМ-2030». Роберто Карлос — о форварде Аргентины

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос допустил возможность выступления нападающего клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2030 года.

«Наблюдать за Месси — настоящее удовольствие. Пусть он наслаждается этим моментом: этот чемпионат мира может стать для него последним. Учитывая, как тщательно он следит за собой, Месси вполне способен сыграть и ещё на одном первенстве планеты — он может продолжать выступать ещё долго», — приводит слова Карлоса Goal.

На групповом этапе чемпионата мира — 2026 сборная Аргентины сыграет в группе J с Алжиром, Австрией и Иорданией. ЧМ-2026 года пройдёт одновременно в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.