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«Месси вполне способен сыграть и на ЧМ-2030». Роберто Карлос — о форварде Аргентины

«Месси вполне способен сыграть и на ЧМ-2030». Роберто Карлос — о форварде Аргентины
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Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос допустил возможность выступления нападающего клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2030 года.

«Наблюдать за Месси — настоящее удовольствие. Пусть он наслаждается этим моментом: этот чемпионат мира может стать для него последним. Учитывая, как тщательно он следит за собой, Месси вполне способен сыграть и ещё на одном первенстве планеты — он может продолжать выступать ещё долго», — приводит слова Карлоса Goal.

На групповом этапе чемпионата мира — 2026 сборная Аргентины сыграет в группе J с Алжиром, Австрией и Иорданией. ЧМ-2026 года пройдёт одновременно в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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