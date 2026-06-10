Португалия — Нигерия: Акор Адамс сравнял счёт на 37-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными Португалии и Нигерии. Игра проходит на стадионе «Магальяйнш Песоа» в португальском городе Лейрия. Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Форвард Нигерии Акор Адамс сравнял счёт на 37-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий сборной Португалии Педру Нету на 23-й минуте.

Португальская национальная команда примет участие в чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Португалии сыграет в одной группе с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.

Сборная Португалии располагается на пятой строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Нигерийская национальная команда занимает 26-е место в этом списке.