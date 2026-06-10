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Португалия — Нигерия: Акор Адамс сравнял счёт на 37-й минуте в товарищеском матче 2026

Португалия — Нигерия: Акор Адамс сравнял счёт на 37-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными Португалии и Нигерии. Игра проходит на стадионе «Магальяйнш Песоа» в португальском городе Лейрия. Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Нигерия
1:0 Нету – 23'     1:1 Адамс – 37'     2:1 Консейсау – 75'    

Форвард Нигерии Акор Адамс сравнял счёт на 37-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий сборной Португалии Педру Нету на 23-й минуте.

Португальская национальная команда примет участие в чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Португалии сыграет в одной группе с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.

Сборная Португалии располагается на пятой строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Нигерийская национальная команда занимает 26-е место в этом списке.

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