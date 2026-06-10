Инфантино — о сборной Ирана: очень рад, что нам удалось организовать их приезд на ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об участии сборной Ирана в чемпионате мира по футболу на фоне военного конфликта с США.

«В последние несколько недель постоянно поднимались три темы: Иран, билеты, визы. Ничего общего с футболом. Многое связано с текущей ситуацией – с принимающей стороной, с ситуацией в мире.

Что касается Ирана, я очень рад. В марте ездил в Турцию посмотреть на иранскую команду. Люди говорили, что Иран не сможет приехать. Я пообещал им, что они приедут, даже если мне придётся вести автобус из Тегерана. Они прошли квалификацию — и сегодня они здесь. Конечно, есть трудности. Конечно, это непросто. Не знаю, кто ещё смог бы обеспечить приезд Ирана.

Я очень рад, что нам удалось организовать приезд Ирана на этот чемпионат мира. Горжусь работой своей команды, благодарен администрациям трёх стран-хозяек за сотрудничество, которое помогло нам это осуществить. Есть вопросы, которые мы ещё решаем», — приводит слова Инфантино The Athletic.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Известно, что сборная Ирана будет базироваться в Мексике.