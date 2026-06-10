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Игдисамов высказался об уникальных характеристиках 18-летнего защитника ЦСКА Данилова

Игдисамов высказался об уникальных характеристиках 18-летнего защитника ЦСКА Данилова
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил, в чём уникальность 18-летнего центрального защитника армейцев Кирилла Данилова. Ранее директор по коммуникациям красно-синих Кирилл Брейдо заявил, что клуб получил два предложения по игроку из топ-5 лиг Европы и зоны еврокубков.

— Тренер, который любит свою профессию и погружён в неё, прекрасно понимает, что все дети развиваются по-разному. С точки зрения физики особенно. У каждого фрукта своё время созревания. Но к 18 годам они все сравняются. Если у кого-то нет только выдающихся физических данных, которые не натренируешь.

— Какие примеры?
— Наш защитник Данилов. 198 сантиметров рост, при этом 30 метров бежит за 3,80. Это фантастические цифры. Ещё и левша, что редкость. Либо Глебов. Такую скорость ты не натренируешь — это врождённое качество. Все остальные к 18 годам сравняются. При этом важно системно развивать физические качества. У каждого есть свои периоды. Когда важно не упустить ловкость, быстроту, координацию, выносливость. И, конечно, системная работа в тренажёрном зале. Мы сильно упускаем это. С 12 лет надо начинать. Тут важно выстроить правильную работу. В Европе 18-летние ребята выглядят как атлеты. Нам нужно растить таких же. Дети — это не уменьшенная копия взрослого. Там совсем другие биоритмы, — приводит слова Игдисамова «Вечерняя Казань».

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