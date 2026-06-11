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Англия — Коста Рика: Деклан Райс вывел англичан вперёд на 10-й минуте в товарищеском матче 10 июня 2026 года

Англия — Коста-Рика: Деклан Райс вывел англичан вперёд на 10-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными Англии и Коста-Рики. Игра проходит на стадионе «Эксплория» в городе Орландо, США. Стартовый свисток судьи прозвучал в 00:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На данный момент счёт в игре 1:0 в пользу англичан.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
11 июня 2026, четверг. 00:00 МСК
Англия
Перерыв
1 : 0
Коста-Рика
1:0 Райс – 10'    

На 10-й минуте полузащитник Деклан Райс вывел английскую сборную вперёд.

Английская национальная команда примет участие в чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Англии сыграет в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Коста-Рика, в свою очередь, не сумела пробиться на чемпионат мира. Команда заняла лишь третье место в своей отборочной группе.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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