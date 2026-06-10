«Манчестер Сити» предложил € 123+17 млн за Андерсона, «Форест» хочет € 140+ млн — Романо

«Манчестер Сити» сделал новое предложение по полузащитнику «Ноттингем Форест» Эллиоту Андерсону. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, «горожане» повысили сумму оффера до € 123 млн, а также готовы включить в сделку дополнительные выплаты в размере € 17 млн.

По данным источника, «Ноттингем Форест» рассчитывает получить за футболиста свыше € 140 млн, а также знает об интересе к Андерсону со стороны «Манчестер Юнайтед». «Манчестер Сити» стремится завершить сделку.

Андерсон перебрался в «Ноттингем Форест» из «Ньюкасла» летом 2024-го. По данным СМИ, сумма трансфера составила тогда € 41,2 млн. В текущем сезоне у 23-летнего англичанина четыре гола и пять результативных передач в 50 играх.