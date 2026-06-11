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«Манчестер Сити» всерьёз намерен усилить состав форвардом «Реала» — indykaila News

«Манчестер Сити» всерьёз намерен усилить состав форвардом «Реала» — indykaila News
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Английский «Манчестер Сити» намерен предпринять попытку приобрести нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Клуб настроен серьёзно и хочет громко заявить о себе на трансферном рынке, сообщает indykaila News в социальной сети.

По информации источника, интерес «горожан» связан с текущей нестабильной ситуацией вокруг игрока в испанской команде. Цель «Ман Сити» — усилить состав за счёт футболиста высокого класса: клуб рассчитывает оформить трансфер к следующему летнему трансферному окну. Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что руководство «сливочных» готово продлить трудовое соглашение с Винисиусом только в том случае, если игрок согласится на предложение клуба, которое заметно уступает его финансовым запросам.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за клуб 53 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал 14 результативных передач. Transfermarkt оценивает форварда в € 140 млн.

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