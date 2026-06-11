Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» подала заявку на проведение финала ЛЧ-2029 на «Камп Ноу»

«Барселона» подала заявку на проведение финала ЛЧ-2029 на «Камп Ноу»
Комментарии

«Барселона» объявила, что клуб подал официальную заявку в УЕФА на право проведения финала Лиги чемпионов в 2029 году на стадионе «Камп Ноу».

«Эта заявка подчёркивает статус Барселоны как города с богатым опытом проведения крупных международных мероприятий, а «Спотифай Камп Ноу» – как стадиона мирового уровня.

Имея долгую историю проведения важнейших матчей международного футбола и проходя масштабную модернизацию, которая закрепит за ним статус одного из самых современных, инновационных и знаковых спортивных сооружений мира, «Спотифай Камп Ноу» обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать идеальной ареной для финала Лиги чемпионов. Стадион исторически признаётся УЕФА ареной высшей категории и является самым вместительным стадионом Европы.

Теперь клуб и участвующие в проекте учреждения ожидают окончательного решения УЕФА в рамках конкурсного процесса, в котором участвуют несколько претендентов. Объявление места проведения финала Лиги чемпионов УЕФА 2029 года запланировано на последний квартал текущего года», – говорится в заявлении клуба.

Материалы по теме
Итоги для Сафонова, ад в Париже. 10 текстов «Чемпионата», чтобы знать о финале ЛЧ всё
Итоги для Сафонова, ад в Париже. 10 текстов «Чемпионата», чтобы знать о финале ЛЧ всё
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android