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Руни — о составе сборной Англии на ЧМ: Тухель понимает, что поставлено на карту

Руни — о составе сборной Англии на ЧМ: Тухель понимает, что поставлено на карту
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Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался в поддержку главного тренера национальной команды Томаса Тухеля. Ранее выбор состава сборной на чемпионат мира — 2026 подвергся критике.

«Очевидно, что Томас Тухель тщательно продумал состав и причины, по которым он хочет видеть его именно таким. Конечно, есть причины, по которым он не взял Коула Палмера, Фила Фодена или Гарри Магуайра, и есть причины, по которым он выбрал других игроков, но я ему доверяю.

Я считаю его первоклассным тренером, он понимает, что поставлено на карту, и выбрал команду, которая, по его мнению, может побороться за победу на чемпионате мира. Это спорный вопрос, и я бы принял несколько других решений, но именно поэтому он и является тренером сборной Англии. Он здесь для того, чтобы принимать такие решения. Мы просто должны его поддержать», – приводит слова Руни BBC.

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