Алексей Миранчук — о будущем: хочу жить в Москве, закончить в московской команде

Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук признался, что хотел бы завершить карьеру в московском клубе.

«Что я могу сказать точно, хочу жить в Москве, что, наверное, хочу закончить в московской команде», — сказал Миранчук в интервью на YouTube-канале Nobel.

Алексей Миранчук выступает за «Атланту» с лета 2024 года. Московский «Локомотив», воспитанником которого он является, футболист покинул в 2020-м. Перед отъездом в США россиянин выступал за итальянскую «Аталанту», а сезон-2022/2023 провёл на правах аренды в «Торино». Всего на счету Миранчука 100 матчей в Серии А, в которых он отметился 13 голами и 18 результативными передачами.