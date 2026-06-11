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Алексей Миранчук — о будущем: хочу жить в Москве, закончить в московской команде

Алексей Миранчук — о будущем: хочу жить в Москве, закончить в московской команде
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук признался, что хотел бы завершить карьеру в московском клубе.

«Что я могу сказать точно, хочу жить в Москве, что, наверное, хочу закончить в московской команде», — сказал Миранчук в интервью на YouTube-канале Nobel.

Алексей Миранчук выступает за «Атланту» с лета 2024 года. Московский «Локомотив», воспитанником которого он является, футболист покинул в 2020-м. Перед отъездом в США россиянин выступал за итальянскую «Аталанту», а сезон-2022/2023 провёл на правах аренды в «Торино». Всего на счету Миранчука 100 матчей в Серии А, в которых он отметился 13 голами и 18 результативными передачами.

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