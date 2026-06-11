Президент ФИФА обосновал стоимость билетов на ЧМ‑2026, отметив беспрецедентный спрос

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал высокую стоимость билетов на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

«На сегодняшний день мы продали более шести миллионов билетов. При этом билеты по‑прежнему доступны в продаже. Спрос оказался беспрецедентным — он превысил предложение в 10 раз и даже больше. Количество запросов на билеты поистине невероятно. Я искренне благодарю всех болельщиков, которые уже приобрели билеты и продолжают их покупать.

Чемпионат мира — это действительно уникальное событие. Последний раз турнир в этой части мира проходил в 1994 году, а до этого — в 1986‑м в Мексике. Мы не знаем, когда он состоится здесь снова: такое событие может случиться лишь раз в жизни.

Важно учитывать местные особенности и традиции. Цена базового билета — $ 60 — самая низкая среди всех американских видов спорта на стадии плей‑офф. Средняя цена билета, составляющая менее $ 500, тоже остаётся самой доступной в сравнении с другими спортивными соревнованиями на этой стадии. К примеру, финал НБА… При этом чемпионат мира по футболу будут смотреть шесть миллиардов человек — это куда более масштабное событие.

Когда билеты попадают на вторичный рынок, их перепродают по значительно более высоким ценам. Это подтверждает, что установленные нами цены корректны. Подобные решения не принимаются спонтанно — перед этим проводится тщательный анализ», — приводит слова Инфантино The Athletic.