Покинувший «Зенит» Дуран может перейти в «Лацио», проблема — двузначная зарплата — Педулла

Бывший нападающий «Зенита» Джон Дуран может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает инсайдер Альфредо Педулла, римский «Лацио» ищет центрального нападающего, а колумбиец является одним из вариантов усиления атаки.

По данным источника, владеющий правами на игрока «Аль-Наср» может быть готов к новой аренде, но конкуренция за форварда высока. Сообщается, что «Лацио» нравятся качества Дурана, но проблемой является его двузначная зарплата (по данным СМИ, € 20 млн в год. — Прим. «Чемпионата»).

Дуран был арендован «Зенитом» в феврале 2026-го, а первую часть сезона-2025/2026 провёл в турецком «Фенербахче». Всего на счету нападающего девять матчей за сине-бело-голубых, в которых он отметился двумя голами (оба — с пенальти).