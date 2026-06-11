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Куман — о ЧМ: нет смысла говорить о погоде — мы знаем, что жарко, придётся адаптироваться

Куман — о ЧМ: нет смысла говорить о погоде — мы знаем, что жарко, придётся адаптироваться
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что не имеет смысла постоянно обсуждать погодные условия на чемпионате мира — 2026. Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

«Мы стараемся начать турнир в наилучшей физической форме. Именно поэтому мы сначала поехали в Нью-Йорк, а затем в Канзас. Мы знаем, что жарко, но нет смысла постоянно говорить о температуре или о том, насколько это будет сложно.

Мы делаем всё возможное, чтобы как можно лучше подготовить игроков. Нам придётся адаптироваться к условиям. Кроме того, мы должны сосредоточиться прежде всего на футболе и убедиться, что мы готовы к первому матчу в воскресенье», – приводит слова Кумана De Telegraaf.

Первый матч на турнире Нидерланды сыграют со сборной Японии 14 июня в Арлингтоне (США).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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