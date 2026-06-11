«Поговорили прямо». Игдисамов — об общении с Мойзесом и Акинфеевым и конфликтах в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился деталями разговоров с ветеранами армейцев Мойзесом и Игорем Акинфеевым после своего назначения в клуб. Минувшей весной специалист сменил во главе клуба швейцарца Фабио Челестини.

— Всё-таки ты молодой тренер, поэтому всегда есть вопрос коммуникации с опытными игроками. Как ты взаимодействуешь с Мойзесом?

— Мы с ним сели и поговорили прямо. Я сказал ему, что он лидер и мне нужна его помощь. В их дела с Фабио я не лез. То, что было вчера, остаётся вчера. Сегодня мне была нужна помощь Мойзеса, я ему сказал об этом, и он меня понял.

— А как с Акинфеевым?

— Игорь Владимирович — это легенда. Я очень рад, что он продлил контракт. Позвонил, поговорили. Это здорово для всей команды. Он общается с молодыми, шутит, рассказывает истории. Миллениал (смеётся).

— Ты ещё рассчитываешь на Акинфеева как на первого номера или ставка уже на Торопа?

— Акинфеев не играл из-за травмы. Мы ждём, когда он восстановится. Когда он наберёт кондиции, то будет играть. Это наш капитан и лидер, — приводит слова Игдисамова «Вечерняя Казань».