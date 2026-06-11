Англия — Коста-Рика: арбитр отменил решение о назначении пенальти в ворота костариканцев

В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными Англии и Коста-Рики. Игра проходит на стадионе «Эксплория» в городе Орландо, США. Стартовый свисток судьи прозвучал в 00:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На данный момент счёт в игре 1:0 в пользу англичан.

В добавленное к первому тайму время арбитр назначил пенальти в ворота Коста-Рики, но после помощи системы VAR решение было отменено. Ранее, на 10-й минуте, полузащитник Деклан Райс вывел английскую сборную вперёд.

Английская национальная команда примет участие в чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Англии сыграет в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Коста-Рика, в свою очередь, не сумела пробиться на чемпионат мира. Команда заняла лишь третье место в своей отборочной группе.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Канаде и Мексике.