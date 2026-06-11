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«Ахмат» объявил об уходе Рифата Жемалетдинова

«Ахмат» объявил об уходе Рифата Жемалетдинова
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Грозненский «Ахмат» на официальном сайте сообщил о расставании с полузащитником Рифатом Жемалетдиновым.

«Закончился срок трудового соглашения полузащитника Рифата Жемалетдинова с грозненским клубом.

Рифат перешёл в «Ахмат» осенью прошлого года до конца сезона на правах свободного агента. За это время он сыграл 16 матчей в официальных турнирах, в которых забил один гол.

Мы благодарим Рифата за совместную работу и желаем удачи!» — написано в сообщении клуба.

«Ахмат» завершил сезон-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги на девятом месте. Команда набрала 37 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (68).

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