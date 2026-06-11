«Фулхэм» провёл переговоры с экс-тренером «Реала» Арбелоа — The Athletic

Английский «Фулхэм» провёл переговоры с бывшим главным тренером испанского «Реала» Мадрид Альваро Арбелоа о возможности занять место ушедшего Марку Силвы. Об этом сообщил The Athletic.

48-летний Марку Силва покинул «Фулхэм» после пяти лет работы в конце сезона и позднее возглавил португальскую «Бенфику».

Во вторник, 9 июня, «Реал» объявил об уходе 43-летнего Альваро Арбелоа с поста главного тренера. Арбелоа возглавлял «сливочных» с января 2026 года.

«Фулхэм» завершил сезона-2025/2026 английской Премьер-лиги на 11-м месте. Команда набрала 52 очка за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Арсенал» (85).