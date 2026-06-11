Организаторы ЧМ-2026 вывесили российский флаг на стадионе перед матчем открытия турнира

Организаторы ЧМ-2026 вывесили флаги различных стран в качестве украшения стадиона «Ацтека» перед матчем открытия турнира в Мехико. Среди флагов вывешен в том числе флаг России, передаёт корреспондент «Чемпионата» Георгий Телингатер.

Флаг России на стадионе перед матчем открытия ЧМ Фото: «Чемпионат»

Флаг России на стадионе перед матчем открытия ЧМ Фото: «Чемпионат»

В стартовом матче турнира сборная Мексики встретится с ЮАР.

С февраля 2022 года российские сборные и клубы не участвуют в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с действующим отстранением национальная команда России пропустит и чемпионат мира 2026 года.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики. Групповая стадия турнира запланирована на период с 11 по 27 июня. В каждой группе команды проведут по три матча по круговой системе.

В стадию плей-офф выйдут по две сильнейшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Всего на чемпионате мира будет проведено 104 матча, что станет новым рекордом в истории турнира.