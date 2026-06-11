Защитник «Фрозиноне» отклонил предложение российского клуба — Скира

Габонский защитник итальянского «Фрозиноне» Энтони Ойоно отклонил предложение российского клуба. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Российский клуб сделал важное предложение «Фрозиноне» по приобретению правого защитника Энтони Ойоно, но игрок отклонил предложение», — написал Скира.

В сезоне-2025/2026 итальянской Серии В 25-летний Энтони Ойоно провёл 34 матча, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

«Фрозиноне» завершил сезон на втором месте в турнирной таблице, набрав 81 очко за 38 матчей. В следующем сезоне команда выступит в Серии А.