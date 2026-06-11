Определились финалисты стыков за выход в Ла Лигу

Завершились ответные полуфиналы плей-офф испанской Ла Лиги 2 (Сегунды), по итогам которых стали известны участники финального стыкового раунда плей-офф. Эти команды разыграют одно оставшееся место в элитном испанском дивизионе.

Так, в финал квалифицировались «Альмерия» и «Малага». Финал пройдёт в формате двух матчей. 14 июня состоится первая игра, 20 июня — ответная. В случае ничейного результата по итогам двух встреч и дополнительного времени путёвку в Примеру получит команда, которая выше финишировала в турнирной таблице.

На стадии 1/2 финала «Альмерия» по сумме двух матчей одолела «Кастельон» (1:1, 3:2), а «Малага» была сильнее «Лас-Пальмаса» (1:0, 1:1).

Ранее в Ла Лигу напрямую вышли чемпион Ла Лиги 2 «Расинг» из Сантандера и «Депортиво» Ла-Корунья. Высший дивизион по итогам сезона-2025/2026 покинули «Мальорка», «Жирона» и «Овьедо».